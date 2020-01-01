عملاقان أوروبيان في سباق من أجل "ميسي"

جهينة نيوز

أفادت تقارير صحفية إسبانية برغبة أندية أوروبية كبيرة بتخصيص مبالغ ضخمة، للحصول على خدمات نجم نادي برشلونة "ليونيل ميسي"، وذلك مع تواتر الأنباء عن عدم تجديد النجم الأرجنتيني عقده مع ناديه حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن ناديي باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي، قررا الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات الأسطورة الأرجنتينية، حال قرر البرغوث الرحيل عن العملاق الكتالوني.

ونقلت الصحيفة عن " شبكة فارسكي سبورتس" الأرجنتينية أن كلا من العملاقين لديهما رغبة أكيدة في دفع ما يقرب من 120 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب أو اثنين نظير التعاقد مع ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات.

كما ذكرت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية أن ليونيل ميسي، يشعر بحالة من الإحباط من نقص النجوم في الفريق، ويرغب في الرحيل عن أسوار الكامب نو في نهاية الموسم المقبل.

ويغذي هذا التقرير تكهنات بشأن الوجهة المحتملة المقبلة التي سيلعب فيها ميسي، فيما قد تشتمل خيارات اللاعب على التواجد مجدداً مع مدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع السيتي نهاية الموسم المقبل، برغم أنه لم يتضح بعد إذا ما كان غوارديولا سيجدد عقده مع الفريق السماوي.