إعفاء مستشار الأمن الوطني العراقي من منصبه

جهينة نيوز

أعفى رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي" اليوم السبت، مستشار الأمن الوطني في العراق "فالح الفياض" من منصبه، وعيّن "قاسم الأعرج" خلفاً له.

وشمل القرار الحكومي إعفاء الفياض أيضا من مهمة تسيير جهاز الأمن الوطني وتكليف الخبير "عبد الغني الأسدي" بشغل المنصب.

ويتولى الفياض الإشراف على الحشد الشعبي في العراق، حيث لم يتم تبيان ما إذا كان القرار بعزل الفياض يشمل إدارة الحشد الشعبي أم لا.

وكان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أقال الفياض، من كل مناصبه عام 2018، إلا أن الأخيرة عاد إليها في وقت لاحق بقرار قضائي، وهو من مواليد بغداد عام 1956، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1977.

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