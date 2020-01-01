تحذير روسي لـ"طالبان"، من الاستيلاء بالقوة على السلطة

جهينة نيوز

اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية "زامير كابولوف"، أن حركة "طالبان" يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية، مُعتبراً أت محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة ستحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحٍ له اليوم السبت: (ستعود طالبان إلى السلطة كجزء من حكومة ائتلافية، أنا لا أقول أن كل طالبان طيبون ومسالمون، هناك بينهم شريحة خطيرة من المتطرفين الذين لديهم منطق خاص بهم، هم يقولون – يا جماعة، لماذا يجب أن نتفق مع تلك الدمى؟ إذا صعّدنا الضغط وقاتلنا لستنين أخريين، فسيهرب الأمريكيون على أي حال وسنأخذ كل شيء دفعة واحدة، وليس جزءا فقط)

كما أكد كابولوف أن الجزء (المتعقّل) من طالبان يفهم أنه في حال الإقدام على مثل هذه المحاولات للاستيلاء على السلطة، سيكون الجميع بما في ذلك روسيا، ضدهم.

وكانت كل من طالبان والولايات المتحدة قد وقّعتا في شهر شباط الماضي، اتفاقاً لإحلال السلام في أفغانستان، ستسحب واشنطن بموجبه جنودها من أفغانستان في غضون 14 شهر، مقابل ضمانات أمنية من طالبان وتعهدها بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.