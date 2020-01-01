ودياً... المنتخب السوري يلتقي نظيره العراقي في أربيل

جهينة نيوز:

يلتقي المنتخبان السوري والعراقي في الـ8 من أيلول المقبل بمباراة ودية، في إطار استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات بطولة أمم آسيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين المنتخبين على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل بإقليم كردستان.

وأكد إبراهيم أبا زيد الأمين العام لاتحاد الكرة السوري أن المنتخب السوري سيواجه إيران ودياً بطهران في 3 أيلول المقبل.

وأوضح أن الاتحاد المحلي يجري اتصالات مكثفة بوزارة الداخلية، من أجل تنسيق كل الإجراءات قبل وصول المدرب التونسي نبيل معلول إلى سوريا، خاصة أمور الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، مضيفاً: توقّف حركة الطيران بسبب كورونا، كان وراء عدم قدوم معلول وجهازه المساعد لمتابعة مباريات الدوري المحلي، وإقامة معسكر مغلق في سوريا.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان: الاتحاد السوري لكرة القدم وافق على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين العراقي والسوري، في الثامن من أيلول المقبل، تحضيراً لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأضاف: المنتخب العراقي سيلاقي عمان يوم 3 أيلول المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر أياماً عدة قبل مواجهة نسور قاسيون.

وأردف: هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضاً في محافظة أربيل