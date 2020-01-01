صحيفة خليجية: أردوغان يرغب بتحويل ليبيا إلى قاعدة إرهابية تخدم توسّعاته

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن رئيس النظام التركي "رجب طيب أردوغان" يريد تحويل ليبيا إلى مركز عمليات وقاعدة متقدمة للإرهاب، هدفها الأول التمدد صوب المنطقة العربية ودول أوروبية.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "تركيا تتخبّط في عزلتها السياسية"، أنه يوماً بعد آخر تتكشف الأهداف الخطيرة للسياسة التركية في ليبيا، مشيرةً إلى أن كل توتر في أي ركن من أركان المنطقة العربية، نجد تركيا حاضرة في إشعاله، فهي تحاول توظيف هذه التوتّرات لاقتناص مكاسب.

وأضافت أن أردوغان أخطأ حين ظن أن العالم العربي سينسى طموحاته العثمانية التوسعية وتحالفاته المعادية، وحين ظن أن الحلف الأطلسي سيدعم توجهاته، فمشروعه العثماني الجديد الذي انهار أمام بوابات إدلب، سينهار اليوم أمام بوابات سرت الليبية، بينما تصبح خطواته المتواترة كاشفة إلى حد كبير لانعزاله، فأصبح مجرداً من الحلفاء، ويكاد يكون محاصراً سواء إذا تقدّم وفعل أو إذا تراجع وأحجم، لأن الخيبة في الحالتين مصيره.

وأكدت صحيفة البيان أن ليبيا كانت مقبرة للاستعمار العثماني والغربي، وأنها ستكون بوابة نهاية أحلام أردوغان في المنطقة، فإن إرادة الليبيين أقوى من كل غطرسته وجرائمه.