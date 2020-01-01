كورونا يُصيب قائد شرطة الاحتلال

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي "ميخائيل زنغرمان"، إصابة قائد شرطة الحدود الإسرائيلية العميد "كوبي ياكوف شبتاي" بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث في تصريحٍ له اليوم السبت: (اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد).

وأضاف: (حالته الصحية جيدة حالياً، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصياً في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص، سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله).

ووصل إجمالي الإصابات داخل كيان الاحتلال إلى 28055 إصابة، منها 326 وفاة، و17669 حالة تعاف، حيث يشهد الكيان موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من أيار الماضي إلى متوسط 16 حالة يومياً.