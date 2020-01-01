٥٢٥٤ مخالفة نظمتها تموين دمشق في ٦ أشهر

جهينة نيوز:

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق خلال النصف الأول من هذا العام 5254 ضبطاً تمويناً منها 4270 ضبطاً عدلياً و 984 ضبط عينة لمواد غذائية وغير غذائية وذلك لارتكاب أصحابها مخالفات أثناء نشاطهم التجاري.

ووفقاً لإحصائيات المديرية المخالفات كانت تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية ومستحضرات تجميلية وحلويات و الغش والتدليس والبيع بسعر زائد، إضافة إلى ضبط مخالفات اتجار بالخبز التمويني في الأفران، كما تم ركز كمية 6171 طناً من مادة الدقيق التمويني بالأفران، إضافة لمخالفات تتعلق بالمحروقات حيث حجزت من خلالها كمية 44200 ليتر مازوت منزلي و 9 أسطوانات غاز منزلية.

وبحسب صحيفة "الوطن" شملت المخالفات أيضاً عدم مسك دفتر فواتير أو إبراز الفواتير لمواد الجملة والمفرق بالفعاليات التجارية.

هذا وأحيلت الضبوط الم

نظمة بحق المخالفين للقضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.