الخارجية القطرية تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع تركيا

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العلاقات بين بلاده وتركيا استراتيجية وتتعزز يوماً بعد يوم.

وأضاف آل ثاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة تتعزز يوماً بعد يوم، ولا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر: إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى دولة قطر في هذا الوقت تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الزيارة تأتي أيضاً استكمالاً للعرف القائم بين المسؤولين في الدولتين بزيارات متبادلة تستهدف بالدرجة الأولى الوقوف على أهم مجالات التعاون على كل المستويات والصعد، ولا سيما السياسية والاقتصادية منها، كما أنها متابعة للملفات المختلفة سواء الثنائية منها أو تلك المتعلقة بالمنطقة ككل.