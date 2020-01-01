الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 4 إلى 6 درجات

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

السبت الأحد الإثنين

دمشق 41-22 40-22 40-21

القنيطرة 36-19 36-18 35-18

درعا 37-21 37-21 36-20

السويداء 35-20 35-20 34-19

حمص 39-22 38-21 37-21

حماة 42-23 41-22 40-22

الحسكة 44-24 43-24 43-23

اللاذقية 31-22 31-22 30-21

طرطوس 31-23 30-23 30-22

حلب 42-24 42-24 41-23

ادلب 37-23 36-23 36-22

دير الزور 45-26 45-26 45-25

الرقة 44-25 44-25 44-24