الجهات المعنية تواصل تأمين الخدمات للأهالي في جديدة الفضل وكادر لتسليم رواتب الموظفين

جهينة نيوز:

تواصل الجهات المعنية تأمين احتياجات الأهالي في بلدة جديدة الفضل التي تخضع لحجر صحي بعد أن سجل فيها عدد من الإصابات بفيروس كورونا حيث تم إدخال كادر مالي إلى البلدة لصرف رواتب العاملين فيها.

وقال رئيس المجلس البلدي في جديدة الفضل عمار العلي في تصريح لـ "سانا" إن التعاون مع الجهات المعنية أثمر عن اتخاذ عدد من الخطوات في إطار توفير كل ما يلزم لأهالي البلدة لاستمرار الحياة الطبيعية حيث تم تأمين كادر مالي لتقديم رواتب الموظفين عبر جهاز تتم من خلاله قراءة بيانات البطاقات المصرفية ثم تسليمها يدويا مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي للفيروس.

وأشار العلي إلى بدء توزيع سلل غذائية على أهالي البلدة وكذلك تزويد السيارات بمادة البنزين لتسهيل حركتها ضمن البلدة.

وحول حالة المركز الصحي في البلدة أكد العلي أن جهوزية المركز بأعلى درجاتها وعلى استعداد لمعالجة أي حالة إسعافية طارئة ممكنة حيث أجريت عملية ولادة لسيدة ضمن المركز وقد تكللت بالنجاح وقال: أما تلك التي تتطلب مغادرة البلدة فيتم تسهيل نقلها عبر كادر طبي متخصص فيما يقوم فريق التقصي عن الإصابات بعمله اليومي.

ونوّه العلي بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة القنيطرة والتي تتبع البلدة إليها إدارياً لتوفير احتياجات الأهالي ورفع وتيرة العمل إلى أقصى درجة بما يخدم المجتمع المحلي وخصوصاً خلال فترة الحجر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت إخضاع بلدة جديدة الفضل للحجر الصحي في العشرين من الشهر الماضي بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.