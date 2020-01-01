لافتات "نادي القرن" تثير الخلاف بين الأهلي والزمالك

جهينة نيوز:

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، الجمعة، أنه ليس من حق الأهلي تقديم شكوى ضد ناديه، بسبب لافتات نادي القرن "الحقيقي" التي تم تعليقها أعلى أسوار القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى عن أنه بالأمر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيراً إلى أن يوم 9 من شهر تموز ستكون الاحتفالية بلقب نادي القرن كل عام، وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده مع عدد من رموز النادي ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس القلعة البيضاء: ليس من حق الأهلي تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي.

وتابع مرتضى: العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم.

ووجّه مرتضى رسالة لجماهير ناديه بشأن قرار استئناف مباريات الدوري الممتاز، قائلاً: لن أخذلكم، الجميع لديه رغبة بعدم لعب الدوري في الموسم الحالي.

وختم: لن أتراجع عن قراري حتى ولو دفعني الأمر للاستقالة من منصبي كرئيس للنادي.