الأردن ينفي تسلمه أسباب استثنائه من القائمة البريطانية

السبت, 4 تموز 2020 الساعة 10:32 | سياسة, عربي

الأردن ينفي تسلمه أسباب استثنائه من القائمة البريطانية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم تردها بعد أي تقارير رسمية من بريطانيا بخصوص السماح بدخول مواطني 58 دولة وإقليماً لم يرد بينها الأردن إلى بريطانيا، من دون إخضاعهم للحجر الصحي.

وقال الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز، الجمعة، إن القرار استثنى الدول الواردة على القائمة من شرط الحجر الصحي مدة 14 يوماً، مع سماحه لكل مواطني الدول الأخرى بالسفر إلى بريطانيا شريطة الدخول بالحجر الصحي.

وأضاف: القرار البريطاني صدر الجمعة، ولم يتم تبليغ الأردن بحيثياته بعد.

وتابع: من الممكن أن يؤثر قرار استمرار إغلاق الحدود على القرار البريطاني، لكن لا أريد استباق الأحداث ووضع هذا الأمر كسبب رئيس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم الإعلان عن حيثيات وأسباب القرار يوم السبت.

 

 


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