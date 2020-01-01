أبراج السبت 4 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم: متميز ويحب التحدي وحواسه قوية ويحب المعرفة، ويقدس الحرية، وعفوي ويحب لعب دور المصلح في الحياة وشخص متوازن، لكن ليس لديه صبر كافي أمام المشكلات يغضب سريعاً.

الفترة القادمة يجب أن تضعف جهودك عن طريق سفر أو شراكة وفرز الأصدقاء وتنشغل على صحّة أحد المقربين معنوياً..لاتهدر طاقتك الصحية لأنك بحاجة لأن تتخطى الضغط الذي يواجهك.. للبعض قصة تتعلق بعقارات أو ميراث.

الحمل:

تحلو اللقاءات والمصالحات وتملك حوافز مهمة.. يوم إيجابي يقربك من أهدافك وحافل بالحركة وسفر واتصالات.

الثور:

تجد نفسك مرتاحاً ولاسيما بالمحيط حتى تلعب دوراً مهماً على صعيد قضية عالقة أو أمور مالية مشتركة.. لاحواجز في طريقك اليوم ولكن عليك إعادة النظر ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة.

الجوزاء:

تقع في مراوحة تزعجك وتعاني تباعداً في الآراء وتتهرب والبعض يحملونك الذنب وقد تقع في حيرة وعرقلة .. وفّر جهودك من أجل الشركاء.

السرطان:

نهار متعب ويولّد مخاطر كثيرة ويفرض عليك الحذر بالتنقل وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك.. حاذر التعب واطلب المساعدة لان اليوم فيه عمل كثير.

الأسد:

نهار إيجابي وخبر جميل يفرحك ويحقق بعض أمنياتك والوضع العاطفي أفضل وقد تعيش قصة استثنائية وتستفيد من الأصدقاء ويساعدك حدسك في تخطي المصاعب قد تسمع خبراً يخص ولد ولا ترضى بأنصاف الحلول.

العذراء:

قد تشعر بالتعب ولا تستطيع الحصول على ماترغب وهناك توجهات تراها مناسبة لكن غيرك ينزعج منها.. ربما اليوم هناك تأخير والتباس أو عرقلة وتأجيل.

الميزان:

قد تقوم بسفر قصير وتسجل انتصاراً بمقابلة وموقفك إيجابي وترتب بعض الأوقات.. يوم جيد للحركة.

العقرب:

تتخذ قرارات سريعة ومميزة على إثر بعض العروض التي تتلقاها وتوقّع على عقد مالي أو مكسب.

القوس:

الحظ يرافقك بشكل استثنائي وتبرهن على كفاءتك وقد تحقق رغبة ما وتخوض تجربة خاصة وقد تغير بشكلك وتحسم بعض القضايا.

الجدي:

القمر في القوس ويحذرك من أي عملية احتيال أو استهداف لمصالحك أو مرض.. ربما تتعامل مع غرباء وبعض الحساسيات حاول أن ترتاح.

الدلو:

تعيش فترة جميلة فيها فرص وتعزز روابط اجتماعية وتفتح أبواب صداقة وتسوية وتلتقي أصدقاءك.. يوم للنشاطات.

الحوت:

جرّب أن تكون حاضراً وتثبت وجودك على كل الصعد.. سرّ نجاحك اليوم الدقة في العمل واحترام المواعيد، لكن انتبه على سمعتك الطيبة.. ربما تغضب اليوم وتتعامل مع أسواق أو إصلاحات