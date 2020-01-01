داعية سعودي يمتدح الفنانة وعد: جاءتني في المنام ومعها علامة!

الجمعة, 3 تموز 2020 الساعة 23:20 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

داعية سعودي يمتدح الفنانة وعد: جاءتني في المنام ومعها علامة!

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو لداعية سعودي وهو يمتدحها دون أن يكون بينهما سابق معرفة أو تعامل.‏

وفي المنشور الذي نشرته الفنانة عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهر الداعية وهو يفسر رؤيا ظهرت فيها المطربة السعودية وعد، حيث أشار أنه رآها في منامه وكانت علامة على الفرج ‏وتحقيق الأماني قائلا: "وعد من الله، سبق أن أتاني رمز فيها يدل على الفرج وتحقيق الأماني، نعم أمدحها، احنا مالنا دخل من الظاهر".

وكان تعليق وعد على المقطع: "سبحان الله لا يعرفني ولا أعرفه ويتكلم عني بالطيب".‏

ولقي ثناء الداعية على المطربة السعودية جدلا بين رافض ومؤيد، فيما فسره البعض على أنه خطوة تندرج في سياق التسماح الديني مع الظواهر الفنية النسائية في المجتمع السعودي ضمن إطار الرؤية المجتمعية الجديدة التي ينادي بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.


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