الكشف عن أن 30 جندي أمريكي مصابين بكورونا في الكويت

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون ويليام أوربان، أن نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية الكويتية، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال أوربان: "توسعت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات".

ولفت إلى التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم.

يذكر ان وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت، الخميس، عن تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 745 أمس، وحالة وفاة واحدة مقابل 4 أمس، إضافة إلى 675 حالة شفاء جديدة، خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك بلغت حصيلة الحالات المصابة في البلاد 47859، منها 351 حالة وفاة. وتعافى من المرض 36390 شخصا، فيما يبقى 142 مريضا قيد العناية المركزة.

وذكرت الوزارة أن بين المصابين الجدد 549 مواطنا كويتيا.