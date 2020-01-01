الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ أيار الماضي

جهينة نيوز:

هبطت الليرة التركية مجدداً اليوم مسجلة أدنى مستوياتها منذ أيار الماضي بعد صعود غير متوقع للتضخم في هذا البلد.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية أنهت الأسبوع عند 6.865 مقابل الدولار وذلك بعد هبوطها إلى 6.88 في التعاملات المسائية.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في حزيران ليزداد بعداً عن هدف البنك المركزي.

وفي الأسبوع الماضي علق البنك دورة تيسير مدتها عام تقريباً في مواجهة انخفاض بنسبة 13 بالمئة لليرة هذا العام وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية والتي أدت لتراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.