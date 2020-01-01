القبض على خمسة أشخاص من مروجي المواد المخدرة بدمشق بينهم امرأة تستغل طفلها للترويج

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على خمسة أشخاص من مروجي المواد المخدرات بدمشق بينهم امرأة تستغل طفلها للترويج.

وقالت وزارة الداخلية في سورية إنه وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود امرأة تقوم بترويج المواد المخدرة مستغلة طفلها البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة حيث تقوم بوضع المواد المخدرة “هيروئين وحشيش مخدر وحبوب مخدرة” في جيوب الطفل وتمر به عبر الحواجز كي لا يشك أحد بها تم إلقاء القبض عليهما أثناء نقلهما مواد مخدرة من منطقة مشروع دمر إلى حي ركن الدين بدمشق.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض أيضا على شخصين من متعاطي المخدرات الذين يشترون المواد المخدرة منها وضبط بحوزتهما كمية من مادة الهيروئين والحبوب المخدرة كانت مخبأة في جيوب الطفل.

وفي سياق آخر أوضحت الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض أيضا على أربعة أشخاص في منطقة “الدويلعة” أحدهم يعد من أخطر مروجي المواد المخدرة في المنطقة وتوارى عن الأنظار أكثر من مرة إلى أن تم إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم