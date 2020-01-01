لا وجود لإصابات بفيروس كورونا داخل مشفى الباسل

جهينة نيوز:

أكد مصدر خاص لـ"جهينة نيوز" من داخل مستشفى "الباسل" بطرطوس، أنه لا صحة لما تتداوله بعض الصفحات على فيسبوك عن وجود إصابتين بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي ضمن المشفى.

وأوضح المصدر أن جميع الأشخاص الذين كانوا يعانون من مشاكل تنفسية داخل المشفى ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، مُشيراً إلى أن الكادر الطبي يقوم بعمله بشكل روتيني وأن المشفى مازال إلى حد اليوم يستقبل جميع المرضى والحالات الإسعافية والعمليات الباردة.

يُذكر أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت في وقت سابق، خبراً مفاده وجود شخصين مصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى الباسل بطرطوس، وتوقف المستشفى عن استقبال المرضى