تصريح مثير من بوتين يكشف خلاله عن من يعمل داخل السفارة الأمريكية في موسكو

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا عن رفع علم المثليين (المثلية الجنسية امثال اللوطيين) على السفارة الأمريكية في موسكو ، "لقد أظهروا شيئا عمن يعمل هناك".

وذكر رئيس لجنة مجلس الفيدرالية لسياسة المعلومات، أليكسي بوشكوف، أن رفع علم المثليين على السفارة الأمريكية في موسكو، تم خلال اجتماع بوتين مع مجموعة العمل حول إعداد التعديلات على الدستور الروسي.

وقال بوتين: "لقد أظهروا شيئا عمن يعمل هناك. لا يوجد شيء يدعو للقلق. لقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات ولدينا موقف واضح".

وأكد الرئيس أنه لا يوجد في روسيا، ولن تكون هناك أي قيود على الدين والوطنية، وكذلك حقوق الأقليات الجنسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونا في عام 2013 يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال. ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل (ما يعادل 90 دولارا)، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل (ما يعادل 700 دولار) وعقاب أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية "باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت".

ويشار إلى أن السفارة الأمريكية في موسكو رفعت، في نهاية شهر يونيو/حزيران، علم قوس قزح، الذي يرمز إلى مجتمع المثليين