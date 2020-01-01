الصين تعلن رسمياً عن إنشاء لجنة حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

جهينة نيوز

تم تشكيل لجنة حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) حسبما يقتضي قانون الأمن الوطني، وفقا لما أعلن المتحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ.

ووفقا لأحكام قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، ترأس اللجنة كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ.

وأدى لاو تشي- واي، بناء على ترشيح لام، اليمين كنائب لمفوض الشرطة ورئيس قسم شرطة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.

ويشمل أعضاء اللجنة السكرتير الإداري للشؤون الإدارية، والسكرتير المالي، وسكرتير العدل، وسكرتير الأمن، ومفوض الشرطة، ونائب مفوض الشرطة، ومدير الهجرة، ومفوض الجمارك والضرائب، ومدير مكتب الرئيسة التنفيذية.

وأدى مدير مكتب الرئيس التنفيذي تشان كوك-كي اليمين الدستورية أمس الخميس بصفته الأمين العام للجنة حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.