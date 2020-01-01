الجيش اليمني يستهدف عمليات مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد

جهينة نيوز

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية ، اليوم الجمعة، عملية واسعة ضد جيش العدوان السعودي في خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف 2k.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن سلاح الجو تمكن – بعون الله وفضله – من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة .

وأكد العميد سريع أن الطائرات المسيرة استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.