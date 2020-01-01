وفاة والد المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف متأثرا بكورونا

جهينة نيوز

نعى رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الذي توفي الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب قديروف عبر قناته في "تليغرام" الخاصة به: "وصلتنا أخبار حزينة، أيها الأصدقاء، إن عبد المناف نورمحمدوف غادر هذا العالم، أقدم تعازي الخالصة، وتعازي الشعب الشيشاني بأسره لعائلة نور محمدوف! لقد تركنا، وترك وراءه اسما طيبا وأنشأ جيلا جديرا".

يذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية