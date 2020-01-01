استهداف رتل آليات للاحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة في ريف دير الزور

جهينة نيوز

تعرض رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مروره في منطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن رتلاً يضم عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مروره بجانب كازية عيسى العصمان في قرية الصبحة التابعة لمنطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ضربت طوقاً حول مكان الهجوم ولم يتم التأكد فيما إذا كان أسفر عن إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي خلال وجودها اللاشرعي قواعد لقواتها المحتلة في عدة مناطق في الجزيرة السورية وتقوم بتسيير دوريات مشتركة مع مجموعات (قسد) التي تأتمر بأمرها كما تدخل بشكل متكرر أرتالاً من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر المعابر غير الشرعية مع العراق لتعزيز وجودها في المنطقة لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.