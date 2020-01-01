روسيا تدعو لحل سياسي في ليبيا وسوريا، وتُقرر استئناف عمل سفارتها في ليبيا

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على حتمية الحل السياسي لا العسكري في ليبيا، وأن روسيا تتابع بدقة مبادرة القاهرة حول ليبيا، التي قد تكون أساساً للحوار الليبي.

وقال لافروف خلال لقائه رئيس البرلمان الليبي "عقيلة صالح" اليوم الجمعة، إن بلاده قررت استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، مُشيراً إلى أنها ستعمل من تونس كأمر مبدئي.

وتطرق لافروف للحديث عن الملف السوري، حيث أوضح أن روسيا ترى ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية وعودة التمثيل العربي في دمشق، مُشدداً على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً عبر حوار سوري سوري، دون تدخل خارجي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا وزير الخارجية الروسي للاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية برعاية اللجنة الرباعية.