لبنان يفتح حدوده البرية مع سورية الثلاثاء والأربعاء القادمين

جهينة نيوز

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في السابع والثامن من تموز الجاري أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان.

وقالت المديرية في بيان اليوم: “استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء اللبناني في تاريخ الـ 31 من آذار الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 7 والـ 8 من تموز من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم سواء ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت مرات عدة فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.