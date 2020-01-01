"أنصار الله" تؤكد استمرارها في استهداف قوات العدوان السعودي

جهينة نيوز:

أعلمن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية العميد "يحيى سريع"، أنهم سيوالون استهداف العمق السعودي، دون الإضرار بالشعب.

وقال سريع في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية: (نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا يقتل بالغارات والحصار، مصادرنا أكدت أن عملية توازن الردع الرابعة كانت دقيقة وأصابت أهدافها بدقة عالية وأربكت السعوديين وخلفهم الأمريكيين).

وأضاف: (سنستمر في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية التي تعتبر رأس حربة العدوان على شعبنا، ونحرص على أن تكون أهدافنا بعيدة عن الإضرار بالشعب السعودي المظلوم بحكم آل سعود له)، وتابع: (التصعيد العسكري ليس جديداً، ونحن قادرون على الدفاع عن اليمن إمكاناتنا اليوم أفضل مما كانت عليه، وحتى الآن لم نستخدم كل ما لدينا من قدرات وعلى العدو إدراك هذا الأمر جيداً).

وأشار العميد إلى أن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع القوات، لافتاً إلى أنها لو كانت تجدي لما استمر العدوان حتى اليوم، ومُضيفاً أن أمام العدو خيار واحد فقط، وهو وقف العدوان ورفع الحصار، موضحاً أن الشعب لن يموت جوعاً، وأن هنالك خيارات لم يُكشف عنها بعد.

وكان التحالف العربي غير الشرعي الذي تقوده السعودية في اليمن، كان قد أعلن يوم الأربعاء الفائت، بدء عملية عسكرية على أهداف قال إنها مشروعة لجماعة أنصار الله اليمنية.