مدير المواساة الجامعي: لا اصابات جديدة بين الأطباء والممرضات بفيروس كورونا

جهينة نيوز

نفى مدير عام المواساة الجامعي في دمشق الدكتور عصام الامين تسجيل أية إصابة إيجابية حديثا لأي من الأطباء والممرضات داخل المشفى، مؤكدا أن جميع الحالات المشتبهة كانت سلبية.

وأضاف الأمين للوطن خصصت المشفى جناحا كاملا (الطابق الثالث) مؤمناً بكافة التجهيزات اللازمة وذلك للحالات المشتبه بها من الكادر الطبي والتمريضي ، سواء في المشفى أو أية مشفى جامعي عند الحاجة.

وكشف الامين أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الاحترازية، ليصار إلى توفير مختلف الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين مختلف المشافي الجامعية عملا بتعليمات وزارة التعليم العالي وما أقرته اللجنة المركزية في الوزارة للوقاية من فيروس كورونا.