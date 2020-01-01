ميركل تحمي نفسها من كورونا بكمامة سوداء عليها شعار الرئاسة!

جهينة نيوز

ظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لأول مرة منذ بدء وباء فيروس كورونا المستجد، وهي ترتدي كمامة واقية.

وفي الصورة التي نشرها موقع "Focus Online"، ظهرت ميركل وهي ترتدي كمامة سوداء عليها شعار الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي. وبجوارها ظهر راينر هازلوف رئيس وزراء ساكسونيا-أنهالت.

ويوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي لميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سأل أحد الصحفيين لماذا لا تظهر المستشارة أبدا في الأماكن العامة في كمامة واقية، فأجابت ميركل بأنها تتبع قواعد المسافة المقبولة عموما، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حماية الفم والأنف. في الوقت نفسه، أضافت أنها ترتدي قناعا عندما تذهب للتسوق.

المصدر: تاس