سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار

الجمعة, 3 تموز 2020 الساعة 11:49 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار

جهينة نيوز

قال مصدر مطلع اليوم إن سلطنة عمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار من بنوك عالمية وإقليمية.

وذكرت مصادر في وقت سابق ونقلا عن رويترز أن الدولة الخليجية أجرت محادثات مع بنوك في وقت سابق من العام الجاري بشأن خيارات تمويل، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار، لكن المحادثات علقت بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت مصادر اليوم الجمعة إن المحادثات استؤنفت حاليا.

وأفاد مصدر مطلع بأن سلطنة عمان أرسلت طلب إبداء مقترحات للبنوك في يونيو الماضي من أجل قرض بقيمة ملياري دولار لأجل عام، مؤكدا تقريرا أوردته بهذا الشأن "إل بي سي".


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