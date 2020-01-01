رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يقدم استقالته لماكرون والأخير يقبلها!

جهينة نيوز

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وجاء في بيان الإليزيه أن "السيد إدوارد فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة".

وقالت قناة "bfmtv" الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى 3 سنوات.

يأتي قرار الإستقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون، في الانتخابات المحلية.