أكثر من 53 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الولايات المتحدة، أكثر من 53 ألف حالة، ليصل الكلي إلى أكثر من 2.7 مليون إصابة.

كما سجلت الولايات المتحد 706 ووفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 128028.

وكان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، الدكتور فرانسيس كولينز، قد أعلن الخميس، أنه يشعر بالتفاؤل إزاء برنامج إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريع اللقاحات باسم "عملية السرعة الفائقة".

وأعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد، الخميس أن "5 أو 6 أو7 أو8 في المئة من الأمريكيين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا" بفيروس كورونا المستجد.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.