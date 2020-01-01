روسيا تتخطى عتبة الـ 20 مليون اختبار لمواطنيها للكشف عن فيروس كورونا

الجمعة, 3 تموز 2020 الساعة 11:00 | منوعات, صحة

روسيا تتخطى عتبة الـ 20 مليون اختبار لمواطنيها للكشف عن فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أكدت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريب نادزور" اليوم الجمعة أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن عدد المشتبه بإصابتهم يبلغ 284 ألف شخص.

وجاء في بيان الهيئة: "تم إجراء أكثر من 20.4 مليون فحص مخبري للكشف عن الفيروس في روسيا. ولا يزال 284158 شخصا في الوقت الراهن يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بهذا الوباء".

وأكد البيان أنه تم إجراء 282 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" في روسيا.


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