سيناتور أمريكي: ضم "إسرائيل" لأراض فلسطينية يقوض التفاهمات القائمة

جهينة نيوز:

أكد السيناتور الديموقراطي عن ولاية ميريلاند الأمريكية فان هولن أنّ ضم كل الضفة الغربية أو جزء منها "يعني تقويض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين".

وقال السيناتور اليوم الجمعة نقلا عن سبوتنيك "ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيقوض التفاهمات القائمة بين أمريكا وإسرائيل والفلسطينيين".

هذا وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ خطوات ملموسة نحو الضم. وأمر رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بني غانتس، رئيس الأركان العامة بتسريع عملية إعداد الجيش.

وأعلن رئيس الوزراء، أنه مستمر بالعمل على دفع تنفيذ تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وذلك خلال الأيام القريبة المقبلة.