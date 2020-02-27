"النقد والتسليف" يعدّل أسعار الفائدة على ودائع القطع

جهينة نيوز:

عدل مجلس النقد والتسليف الحد الأدنى لأدنى أجل لأسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي والتي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية الواردة في المادة الأولى من قراره رقم ١٧ م ن لعام ٢٠٢٠.

التعديل تتضمن تحديد الحد الأدنى لأدنى أجل (أي اقل اجل) لأسعار الفائدة على الإبداعات بالقطع الاجنبي والتي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الاجنبية، حيث اصبحت أسعار الفائدة هذه بنسبة 3.5% سنويا على الودائع النقدية (بنكنوت) بالدولار الامريكي، في حين اصبحت 1% سنويا على الودائع النقدية (بنكنوت) بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، أما ودائع الحوالات بالدولار الأمريكي فقد غدت 0-1% سنويا لتكون 0-0,5% سنويا على ودائع الحوالات باليورو.

مجلس النقد والتسليف أوجب تطبيق احكام المواد ذات الصلة (2-3 من قرار مجلس النقد التسليف رقم 17 تاريخ 27/2/2020) على الودائع النقدية الجديدة (بنكنوت) والمودعة بعد تاريخ سريان القرار المذكور.

مجلس النقد والتسليف وفي إطار التعديلات التي أجراها على أسعار الفائدة بالنسبة لودائع الأجل الأقصر بالقطع الأجنبي سواء كانت أوراقا نقدية ام حوالات أوضح ان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصرف سورية المركزي لاستقطاب الودائع ضمن اقنية المنظومة المصرفية السورية.