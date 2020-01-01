استنفار كامل وتضافر الجهود لتخفيف وطأه الحجر في جديدة الفضل

جهينة نيوز:

يستمر الاسبوع الثاني من الحجر الصحي في جديده الفضل ضمن استنفار كامل وتضافر لجميع جهود القطاع الحكومي لتخفيف وطأه الحجر حيث تم وقف تقنين الكهرباء على المنطقة وضخ المياه بشكل منتظم مع معالجة مشكلة المياه لبعض الاحياء و تأمين دخول المواد الغذائية بشكل متواصل من خضار وفواكه وتستمر صالة المؤسسة الاستهلاكية ببيع المواد للمواطنين كأي منطقة أخرى كما تم ادخال سيارة صراف آلي لتأمين رواتب الموظفين المتواجدين في المنطقة .

وحول الجانب الصحي أكد الدكتور بسام حمدان رئيس المنطقة الصحية لصحيفة الثورة على أهمية العمل الذي تقوم به كوادر الصحة في جديده الفضل حيث تستمر فرق التقصي بأخذ مسحات للمخالطين من المصابين و اي حالة يتم الاشتباه بها تحول للمركز الصحي الذي يعمل بأقصى طاقته حيث اصبح يستقبل المراجعين على مدار اليوم ليلاً و نهاراً فيتم علاج معظم الحالات في المركز باستثناء الحالات التي تستدعي مشافي يتم نقل المرضى الى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة بسيارات الاسعاف التابعة لصحة القنيطرة ، وبين حمدان أنه منذ اليوم الاول تم تأمين غسيل الكلية للمرضى المحتاجين بحيث تم نقلهم دوريا الى مشفى أباظة واجراء الغسيل وإعادتهم الى المنطقة .

وختم حمدان: رغم الصعوبات فنحن واثقون من تجاوز هذه الفترة الصعبة مع التمني على المواطنين تفهم معنى الحجر الصحي والغاية منه والتعاون مع عناصر الصحة الذين يبذلون اقصى جهدهم لخدمه المواطنين والحفاظ على سلامتهم .