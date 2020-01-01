محافظ دمشق: تشدد بمنع الأراكيل واستمرار حملات التعقيم ومحاسبة المقصرين

جهينة نيوز:

ترأس محافظ دمشق عادل العلبي اجتماعاً للجنة الطوارئ المركزية في مبنى المحافظة استكمالاً للإجراءات المتخذة للتصدي لڤيروس كورونا بحضور، الدكتور أحمد نابلسي، نائب المحافظ والمدراء المعنيين.

و اكد العلبي ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لڤيروس كورونا حفاظاً على السلامة العامة، منوهاً بالتشدد على كافة المنشآت السياحية لمنع تقديم الأراكيل وإغلاق المنشأة عند مخالفتها للتعليمات، والسماح بإقامة الأفراح فقط في الأماكن المكشوفة بنسبة إشغال 50 % مع الالتزام بالتباعد المكاني .

وشدد العلبي على استمرار حملات التنظيف والتعقيم للشوارع والأحياء والأسواق والمرافق العامة( أفران _مراكز انطلاق البولمان_جسور المشاة _وسائط النقل ) وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق و الفعاليات التجارية تأكيداً على التزامها بالاشتراطات والتعليمات الصحية المطلوبة تحت طائلة الإغلاق الغير محدد في حال عدم التقيد.

وأشار العلبي إلى أهمية الجولات الميدانية التفقدية للاطلاع على واقع المرافق العامة في كافة شوارع وأحياء المدينة، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للشوارع والأرصفة والحدائق مع الاهتمام بواقع النظافة وتنفيذ أعمال التزفيت ضمن الخطط الخدمية المدرجة وكل مايساهم في تحسين الواقع الخدمي للمدينة، وضرورة متابعة الأعمال وإنجازها بإتقان وفق المدة الزمنية المحددة تلافياً لأي تقصير متوعداً المقصرين بالمحاسبة.