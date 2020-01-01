محافظ دمشق: تشدد بمنع الأراكيل واستمرار حملات التعقيم ومحاسبة المقصرين

جهينة نيوز:
ترأس محافظ دمشق عادل العلبي اجتماعاً للجنة الطوارئ المركزية في مبنى المحافظة استكمالاً للإجراءات المتخذة للتصدي لڤيروس كورونا بحضور، الدكتور أحمد نابلسي، نائب المحافظ والمدراء المعنيين.
و اكد العلبي ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لڤيروس كورونا حفاظاً على السلامة العامة، منوهاً بالتشدد على كافة المنشآت السياحية لمنع تقديم الأراكيل وإغلاق المنشأة عند مخالفتها للتعليمات، والسماح بإقامة الأفراح فقط في الأماكن المكشوفة بنسبة إشغال 50 % مع الالتزام بالتباعد المكاني .
وشدد العلبي على استمرار حملات التنظيف والتعقيم للشوارع والأحياء والأسواق والمرافق العامة( أفران _مراكز انطلاق البولمان_جسور المشاة _وسائط النقل ) وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق و الفعاليات التجارية تأكيداً على التزامها بالاشتراطات والتعليمات الصحية المطلوبة تحت طائلة الإغلاق الغير محدد في حال عدم التقيد.
وأشار العلبي إلى أهمية الجولات الميدانية التفقدية للاطلاع على واقع المرافق العامة في كافة شوارع وأحياء المدينة، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للشوارع والأرصفة والحدائق مع الاهتمام بواقع النظافة وتنفيذ أعمال التزفيت ضمن الخطط الخدمية المدرجة وكل مايساهم في تحسين الواقع الخدمي للمدينة، وضرورة متابعة الأعمال وإنجازها بإتقان وفق المدة الزمنية المحددة تلافياً لأي تقصير متوعداً المقصرين بالمحاسبة.