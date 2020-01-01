نتائج فحوص جوكوفيتش وزوجته تحولت إلى سلبية

جهينة نيوز:

أعلن الفريق الإعلامي للصربي نوفاك جوكوفيتش أن فحوص المصنف الأول عالميا في التنس وزوجته إيلينا تحولت إلى سلبية بعد تسعة أيام من إصابتهما بفيروس كورونا.

وأصيب جوكوفيتش وغريجور ديميتروف وبورنا تشوريتش وفيكتور ترويتشكي بالعدوى بعد مشاركتهم في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية التي نظمها جوكوفيتش الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف البيان “جاءت فحوص نوفاك جوكوفيتش وزوجته إيلينا سلبية لمرض كوفيد-19 طبقا لأحدث اختبار أجري لهما في بلغراد. لم تظهر عليهما أي أعراض للمرض وخضعا للاختبار بعد استشارة أطباء.

“أمضيا آخر عشرة أيام في العزل الذاتي فور عودتهما من زادار (في كرواتيا) والتزما بكافة الاجراءات الصحية المتبعة لإحتواء الفيروس”.

وتعرض جوكوفيتش لانتقادات بسبب تنظيم البطولة في خضم جائحة كورونا بعد إصابة مدربه غوران إيفانيسفيتش واللاعبين ديميتروف وتشوريتش وترويتشكي بالعدوى، خلا جولتين أقيمتا في صربيا وكرواتيا.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور اللاعبين وهم يتعانقون عند الشبكة، ويلعبون كرة السلة مع بعضهم البعض ويحتفلون سويا خلال البطولة.