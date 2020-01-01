48 ألفا و105 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

جهينة نيوز:

سجلت ​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية، 48 ألفا و105 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 61 ألفا و884 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد ​الولايات المتحدة​.

ويواجه الرئيس البرازيلي، ​جايير بولسونارو​، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف ​منظمة الصحة العالمية​ من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.