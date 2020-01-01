بريطانيا تخفف شروط الحجر الصحي للوافدين ابتداء من 10 تموز

جهينة نيوز:

اعلنت ​الحكومة البريطانية​ انها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​إسبانيا​ و​إيطاليا​ اعتبارا من 10 تموز، لافتة إلى انها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.

ولفتت ​وزارة​ النقل إلى انه سيتم الإعلان، اليوم عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك.

وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنه سيؤدى إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر ب​الاقتصاد​.