البنتاغون.. التدريبات العسكرية الصينية ببحر الصين الجنوبي ستزيد عدم استقرار الوضع

الجمعة, 3 تموز 2020 الساعة 10:11 | سياسة, عالمي

البنتاغون.. التدريبات العسكرية الصينية ببحر الصين الجنوبي ستزيد عدم استقرار الوضع

جهينة نيوز:

أعربت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، "أنّها قلقة بشأن قرار ​الصين​ إجراء ​مناورات​ عسكريّة حول أرخبيل باراسيل، في ​بحر الصين الجنوبي​، من 1 إلى 5 تموز الحالي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذه الأنشطة ستزيد عدم استقرار الوضع" في هذه المنطقة الّتي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين و​فيتنام​ و​تايوان​. وذكّرت بأنّ "هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين"، بموجب الإعلان المتعلّق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002. ودعت جميع الجهات إلى "ممارسة ضبط النفس"، محذّرةً في الوقت نفسه بـ"أنّها ستواصل مراقبة الأنشطة العسكريّة الصينيّة في المنطقة".


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