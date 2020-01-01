أبراج 3 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم: سريع الحركة ويصيب الهدف ومتملك ومتشبث ويهتم لمصالحه، لكن أحياناً يفقد السيطرة على نفسه، يعتمد لغة القلب والرقابة الذاتية مهمة لديه.

الفترة القادمة: مسيرة مستقلة فيها تقدم وإبداع وللبعض انتظار وللبعض سفر ودورات تدريبية وعلمية وتغيير سكن.. حظاً سعيداً.

الحمل:

من الصباح أخبار مفرحة لعائلتك ويوم للحركة والتنقل والاستجمام والبعض إمكانية للخروج من مأزق حرج.. وتساعد من هو في محنة.. الأجواء مساعدة لتدعم موقفك وانتشارك وداعم للطلاب أيضاً.

الثور:

نهار جيد ومميز ومعارف كثيرة ويجب عليك اتّباع برنامج حتى لاتشتت طاقاتك وترتب أمورك المالية وهناك بعض المعارضين يحاولون إحراجك.. ابق دبلوماسياً لتحصل على المال من شراكة أو دين.

الجوزاء:

يجب أن تكون واعياً لكل التيارات المتناقضة حولك.. ولاتهمل أي عمل وامنح شريكك العاطفي الطمأنينة.

السرطان:

ضغوط في العمل وربما هناك عمل إضافي وتزداد عصبيتك بسبب ذلك، لذا رفّه عن نفسك لأنك لن تجد من يساعدك وربما تتعرض للمضاياقت والانتقاد... جرّب إنهاء عملك المتراكم اليوم.

الأسد:

يوم إيجابي ويبعث على الأمل والحظ لايتخلى عنك لا مالياً ولا عاطفياً.. تغييرات مهمة في البيت واهتمام بالأولاد ولهو وتسلية وانفتاح على كل شيء جديد.

العذراء:

مشغول بعقارات وأمور عائلية وتحتار وعليك التمييز بين الفرص الجيدة وهناك مشكلات تجعلك تدور في دوامة الصراع النفسي وانتبه من اللعب بالنار.

الميزان:

أخبار سعيدة تتعلق بالوضع المادي.. ناجح ومتفائل ويوم مناسب للسفر والعطل وبإمكانك العيش كما تحب شرط أن تعرف الحدود الحمراء.

العقرب:

تخطط بشكل نظري أنت بفترة فيها اهتمام بأمور مالية لذلك ثقتك عالية وبإمكانك المبادرة بخطوة جيدة تعود بالنفع عليك.. رتب أمورك لأن الدنيا بخير ومايزال هناك مكاسب بانتظارك.

القوس:

من الصباح القمر في برجك ويساعدك لعلى الخروج من الدروب الضيقةوتصعد بقوة وإرادة وتتخلص من سوء تفاهم حصل في اليومين الماضيين وتعترف بأخطائك وتعود حياتك إلى مجراها الطبيعي وتقوم بالانسجام المطلوب.

الجدي:

احتمال أن تبالغ باستهلاك بصحتك بسبب انشغالك واندفاعك.. نهارك بطيء فيه خيبات أمل وربما يزعجك أحدهم .. خذ الأمور ببساطة واكتف بالعمل السهل وانتبه على صحتك.

الدلو:

نهار صالح للعلاقات الاجتماعية والجو العاطفي جيد ويساعدك لتكون منفتحاً ومتصالحاً وتجتمع بوجوه جديدة وتبحث عن لقاءات وقسم لديه مصالحة مع أحد.. ويوم مناسب للتغييرات وتحقيق أمنية.

الحوت:

يجب أن تكون حريصاً على متابعة أعمالك وتسمع نصائح وحاول الاستفادة من الخبرات وإذا كنت طالباً جرّب أن تترك بصمة مختلفة وجديدة وإذا كنت سيدة منزل طالبي بحقوقك.. إياك والغضب اليوم.