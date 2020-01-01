لاعب منتخبنا الوطني ونجم نادي الزوراء العراقي "زاهر ميداني"، ينفي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الخميس, 2 تموز 2020 الساعة 23:40 | رياضة, كرة القدم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا