قتل شقيقته ذبحاً بالسكين بعد اغتصابها .. وشرطة ببيلا تلقي القبض عليه خلال ساعة

جهينة نيوز:

جريمة قتل مروعة حدثت عصر اليوم في بلدة الذيابية التابعة لمركز شرطة الحسينية التابع لناحية ببيلا بريف دمشق.

حيث ورد إخبار إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق بوجود جثة فتاة في أحد المنازل بالبلدة ، تم إرسال دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر ملقاة على الأرض والدماء تنزف من عنقها كونها ( قتلت ذبحآ بالسكين ) وبسؤال والدها عن ما حدث أفاد بانها كانت هي وشقيقها المدعو ( محمود ) في الغرفة وبعدها سمع صوت صراخ وأصوات استغاثة وحين دخوله إلى الغرفة شاهد ابنته مضرجة بالدماء وأعلمه ولده أنه قام بقتلها، وبعدها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة .

تم تشكيل دورية مشتركة من ناحية ببيلا ومركز شرطة الحسينية، ومن خلال البحث والتقصي وجمع المعلومات تبين بأن القاتل سوف يهرب إلى محافظة ادلب، حيث تم إلقاء القبض عليه في مركز انطلاق الشمال قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من تاريخ ارتكاب الجرم .

تم احضاره إلى مركز الناحية وبالتحقيق معه اعترف باقدامه على قتل شقيقته ذبحاً بالسكين بعد أن قام بمجامعتها عنوة واغتصابها .

وبالتوسع بالتحقيق تبين أن والد المغدورة المدعو (أحمد . ب) على علم واتفاق بقيام ولده بالقتل وذلك بحجة أن الفتاة أصبحت ذات سمعة سيئة في الحي الذي يقيمون فيه

تم القاء القبض على الأب والتحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم احالتهما إلى القضاء المختص أصولا .

المصدر: وزارة الداخلية