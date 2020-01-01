رئيس الحكومة اللبنانية: لعبة الدولار أصبحت مكشوفة

الخميس, 2 تموز 2020 الساعة 23:35 | سياسة, عربي

رئيس الحكومة اللبنانية: لعبة الدولار أصبحت مكشوفة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب ، خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، أن “هناك جهات محلية وخارجية عملت وتعمل على لمحاصرة اللبنانيين وادخال لبنان في صراعات المنطقة”. وقال دياب “يطالبوننا بالإصلاح وفي المقابل يمنحون حماية للفساد وحصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات الأموال المنهوبة”. وأكد دياب أن “لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة”.

من جهة ثانية قال دياب اننا “سكتنا كثيراً عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية حرصا على الصداقات والعلاقات لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف في العلاقات الاخوية والدبلوماسية”.

المصدر: موقع المنار


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