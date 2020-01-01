تجمع وطني في قرية خربة عمو بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي

جهينة نيوز:

تواصلت التجمعات الوطنية في محافظة الحسكة رفضاً لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي وممارساتها العدوانية وتنديداً بما يسمى (قانون قيصر) حيث نظم أهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي تجمعاً وطنياً مطالبين بخروج قوات الاحتلال من الأراضي السورية.

وتجمع العشرات من أهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي الشرقي في ساحة القرية رافعين صور السيد الرئيس بشار الأسد والعلم الوطني ولافتات كتب عليها شعارات تندد بقوات الاحتلال الأمريكي والتركي وبما يسمى (قانون قيصر) الأمريكي الجائر الذي تريد منه أمريكا ضرب إرادة السوريين الذين صمدوا وحاربوا بقوة الإرهاب المدعوم من قبلها والدول التي تدور في فلكها.

وشهدت قرية حامو في منطقة القامشلي أمس الأول تجمعاً وطنياً استنكروا خلاله الفصل الجديد من الحرب العدوانية على السوريين ودولتهم والمتمثل بـ (قانون قيصر)