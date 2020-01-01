إصابات كورونا في الجيش الأمريكي أكثر من الضعف في أقل من شهر

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم ارتفاع عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي إلى أكثر من الضعف في أقل من شهر.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن الوزارة قولها إن أعداد مصابي كورونا بين العسكريين سجلت 6493 إصابة في الأول من تموز الجاري بعد أن كانت 2807 إصابات في العاشر من حزيران الماضي.

وخلال الأسبوعين الأخيرين تضاعف عدد حالات الإصابة بكورونا في القوات الجوية حيث تم الإبلاغ عن 700 حالة في الـ 15 من حزيران الماضي وقفز العدد إلى 1366 في الـ 29 من حزيران.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت اليوم الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال حزيران بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4 بالمئة في نهاية أيار إلى 15 بالمئة.