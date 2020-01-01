الصين ترفع العزل عن بكين وتفتح الأسواق

جهينة نيوز:

رفعت سلطات العاصمة الصينية بعض التدابير المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، وأبلغت عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة فقط في المدينة أمس، ما يزيد الآمال في السيطرة التامة على الوباء.

وفي الشهر الماضي، تم في بكين إغلاق عشرات المجمعات السكنية، وإجراء اختبارات جماعية للكشف عن الفروس، بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة مرض كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز" الحكومية، أنه تم رفع الإغلاق الذي فرض على خمسة مجمعات في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة، كما أن خبراء مكافحة الأمراض سيقترحون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.

وكانت سلطات العاصمة الصينية، قد ضاعفت من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.

وظهرت قبل أسابيع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين، ما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد.