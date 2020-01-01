سعر سلة نفط "أوبك" يتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى في 4 أشهر

جهينة نيوز:

ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.

وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول يوليو/ تموز، بما يزيد نحو 12 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من مارس/ آذار، بحسب الأرقام.

ترجع الزيادة، التي جاءت رغم مكاسب أكثر تواضعا للفترة ذاتها في العقود الآجلة لبرنت، إلى ارتفاع أسعار البيع الرسمية للعديد من المنتجين في المنظمة مثل السعودية والكويت والإمارات والعراق والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر، حسبما ذكره مصدران في أوبك. وفقا لـ "رويترز".

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما أظهرت البيانات تراجعا في البطالة الأمريكية وانخفاضا حادا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود كبحت المكاسب.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الأربعاء.