بعد سلسلة اجتماعات.. تخفض سعر كيلو السكر إلى ٥٠٠ ليرة والرز إلى ٦٠٠ ليرة عبر البطاقة الذكية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر مطلع بأن سلسلة اجتماعات بدأت، ظهر اليوم، في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة الوزير طلال برازي وبحضور مختلف المؤسسات المعنية، حيث استمرت الاجتماعات طوال بعد الظهر مع الجهات الحكومية، تم خلالها التوصل إلى اعتماد سعر ٥٠٠ ليرة سورية لكيلو السكر الواحد، و٦٠٠ ليرة لكيلو الرز عبر البطاقة الذكية.

وقال المصدر وفقا لصحيفة الوطن، أن هذا السعر هو أفضل الممكن حالياً بعد رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وجرد ما يوجد في مستودعات السورية للتجارة.

وختم المصدر أن هذه الأسعار سيتم اعتمادها فوراً وتعديل السعر الذي تم الاعلان عنه يوم أمس، وكان ٨٠٠ ليرة سورية لكيلو السكر و٩٠٠ ليرة سورية للرز.

هذا ورفعت السورية للتجارة الأسعار للمواد المدعومة على البطاقة الذكية يوم أمس بناء عل توصية اللجنة الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية.

حيث اصبح سعر مبيع السكر والرز على البطاقة الذكية 800 ليرة سورية لكيلو السكر وكيلو الرز إلى 900 ليرة في جميع صالات السورية للتجارة.

وكان سعر كيلو السكر سابقا على البطاقة الالكترونية 350 ليرة وكيلو الرز بـ 400 لير، وبعد ساعات قليلة من القرار طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي يطلب من السورية للتجارة إعادة دراسة الأسعار الجديدة للسكر والرز داعياً إلى اجتماع عاجل في مبنى الوزارة.