قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتعل حريقاً في أراضي قرية سحيتا المحتلة يمتد إلى الأراضي المحررة بالقنيطرة

جهينة نيوز:

افتعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حريقاً كبيراً في الأراضي الزراعية والرعوية بمنطقة سحيتا في الجولان السوري المحتل وأطلقت النار باتجاه عناصر إطفاء محافظة القنيطرة الذين تجمعوا قرب الشريط الشائك لإطفاء النيران التي امتدت إلى بساتين الفلاحين وأراضيهم الزراعية في الأراضي المحررة.

وأشعل جنود الاحتلال الإسرائيلي حريقاً ضخماً بعد ظهر اليوم في أراض زراعية ورعوية تابعة لقرية سحيتا في الجولان المحتل امتد لاحقا على مساحة واسعة قرب الشريط الشائك وإلى جزء من المنطقة المحررة وذلك في اعتداء جديد على الأهالي وممتلكاتهم ومحاصيلهم.

وأفاد مدير زراعة القنيطرة المهندس حسين صلان بأن عناصر إطفاء القنيطرة ودائرة الحراج والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على النيران التي امتدت إلى الأراضي الزراعية في المنطقة المحررة بالقرب من الشريط الشائك وأطفؤوها بالتعاون مع الأهالي على الرغم من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن أضراراً وقعت في البساتين والحقول الزراعية